I migliori cuscini da viaggio

Il cuscino per il collo è un utile accessorio per i lunghi viaggi; la migliore soluzione per dormire comodi e arrivare a destinazione senza cervicali, torcicolli o fastidiosi mal di testa. Un prodotto da utilizzare in auto, treno o aereo, utilizzabile anche per riposarsi sulle scomode sedie degli aeroporti.

Ecco, quindi, la nostra classifica dei migliori prodotti attualmente disponibili sul mercato; modelli dall’elevato comfort e facilmente trasportabili.

1. Amazon Basics



Iniziamo la nostra rassegna con il cuscino di Amazon Basics. Un modello da viaggio in Memory Foam disponibile in varie colorazioni. Accessorio con fodera lavabile in lavatrice e cinghia elastica integrata per un facile fissaggio alla parte esterna del bagaglio a mano.

2. Izuku

Nella nostra rassegna troviamo anche il cuscino di Izuku; un prodotto dall'elevata ergonomia, gonfiabile e facile da lavare. Un modello fornito di una pratica sacca da trasporto, di una mascherina per dormire e di una coppia di tappi per orecchie.

3. Bonmedico

Bonmedico propone un cuscino ortopedico in gel e Memory Foam in grado di adattarsi perfettamente all’anatomia del collo. Modello dotato di una federa in cotone traspirante, removibile e lavabile.

4. BCozzy

Da Bcozzy un cuscino da viaggio che fornisce un comfort a 360° sostenendo contemporaneamente testa, collo e mento, senza lacci o bottoni. Un modello disponibile in varie taglie e colori, facilmente lavabile in lavatrice.

5. Travelrest

Travelrest propone un cuscino dalla forma allungata in grado di fornire un pieno supporto laterale per la parte superiore del corpo. Un prodotto che può essere indossato come una borsa a tracolla o legato ad un sedile dell’aereo; un cuscino gonfiabile, lavabile ad adatto per adulti e bambini.

