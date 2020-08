Siete alla ricerca di un trolley low cost? Ecco allora la nostra rassegna con 5 modelli dal costo davvero contenuto.

Prodotti comunque dal design curato, capienti e resistenti. Trolley morbidi o rigidi, disponibili in varie colorazioni, perfetti anche come bagaglio a mano in aereo.

Scopriamo, quindi, quali sono i migliori trolley low cost attualmente disponibili sul mercato.

1. AmazonBasics: 5 diversi colori

Iniziamo la nostra rassegna dal trolley rigido di AmazonBasics, da 55 cm. Un modello dotato di quattro ruote multidirezionali, disponibile in cinque diverse colorazioni ed utilizzabile come bagaglio a mano. Non dimentichiamo il lucchetto TSA integrato ed il manico telescopico regolabile.

Scopri di più su Amazon a 32 euro

2. Gianmarco Venturi 001: un completo trolley low cost



Il trolley di Gianmarco Venturi è un'interessante proposta dal prezzo davvero contenuto e dalle caratteristiche complete. Si tratta, infatti, di una soluzione rigida con misure conformi a quelle imposte dalle compagnie aeree e dotato di lucchetto TSA. Realizzato in plastica ABS, risulta molto leggero e facile da trasportare grazie alle quattro ruote che permettono un movimento a 360°. Ricordiamo infine la doppia maniglia, sia superiore che laterale e le varie colorazioni disponibili.

Scopri di più su Amazon a 29 euro

3. Cabin Go Max: trolley morbido in vari colori

Proseguaimo con il Cabin Go Max, un trolley morbido disponibile in vari colori, con una capacità interna di 44 litri. Un modello realizzato in poliestere 600D resistente all'acqua, dotato di 3 scomparti esterni e 2 scomparti interni con zip. Un prodotto che può facilmente trasformarsi in uno zaino da spalla con cinghie imbottite. Infine le dimensioni di 55x40x20 cm ed il peso di soli 1,7 kg, rendono questo trolley ottimo come bagaglio a mano in aereo.

Scopri di più su Amazon a 39 euro

4. GianMarcoVenturi 009: un trolley robusto ed elegante

Nella nostra rassegna troviamo un altro prodotto di GianMarcoVenturi; un trolley dal design elegante, realizzato in ABS e dotato di maniglia estraibile in alluminio. Citiamo inoltre le dimensioni pari a 55x20x37 cm, per un peso di 2,7 Kg. Questo modello è dotato di 4 ruote omni-direzionali e lucchetto TSA.

Scopri di più su Amazon a 34 euro

5. Cities: disponibile in un'ampia varietà di stili e colori

Concludiamo la nostra rassegna dei migliori trolley low cost con il modello di Cities, disponibile in numerose colorazioni. Un trolley da 42 litri, con dimensioni di 54x35x19 cm, per un peso di 1,45 Kg. Un modello morbido utilizzabile come bagaglio a mano in aereo, dotato di lucchetto, con maniglia a scomparsa e due tasche frontali chiuse da robuste zip.

Scopri di più su Amazon a 39 euro