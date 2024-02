Pulire casa con i bimbi piccoli: 5 consigli utili

Bisogna ammetterlo: le pulizie di casa non sono di certo al primo posto di quelle attività che ognuno vuole svolgere, anche se un ambiente appena pulito e fresco regala una sensazione unica a cui è difficile rinunciare. Le difficoltà sembrano aumentare a vista d’occhio nel momento in cui in casa sono presenti dei bambini piccoli.

Come si può conciliare la loro cura con le pulizie stesse senza trascurare entrambi? Il segreto è utilizzare l’ingegno per rendere il tutto più semplice e soprattutto veloce. Ecco perché si possono sfruttare alcuni consigli utili in grado di rendere possibile quello che spesso non lo sembra affatto.

Approfittare dei sonnellini

Può suonare come qualcosa di scontato, ma in molti casi non ci si pensa subito. Organizzare le pulizie di casa con i bimbi piccoli diventa più facile se si approfitta dei loro pisolini. Quando i bambini sono molto piccoli, schiacciano più di un sonnellino durante la giornata e sono quelli i momenti giusti per concentrarsi sulle faccende domestiche, senza distrazioni. In questo modo si avrà tutto il tempo da dedicare ai bimbi quando si saranno svegliati. L’importante è compilare una lista con le attività più urgenti da portare a termine così da non creare confusione.

Usare una fascia per neonati

Nel caso di neonati, una fascia può risultare molto preziosa per le pulizie di casa. È l’oggetto ideale per portare a termine alcune faccende domestiche e nello stesso tempo occuparsi del bambino, così da non avere eccessiva stanchezza. Grazie a questa fascia, infatti, il piccolo sarà sempre vicino alla mamma o al papà, rimanendo così tranquillo e le mani saranno libere di realizzare tutti i lavori necessari.

Rendere le pulizie una sorta di gioco

Chi l’ha detto che le pulizie di casa non possano trasformarsi in un vero e proprio gioco? Ogni attività può diventare più spensierata e veloce con un po’ di musica in sottofondo, in modo da cantare e scherzare insieme ai bambini durante le faccende. I piccoli possono essere di grande aiuto: magari possono essere coinvolti con un panno per spolverare i mobili o aiutando nello stendere il bucato, mentre i bimbi più cresciuti possono imparare a sistemare la loro cameretta dopo i giochi.

Sfruttare il rumore dell’aspirapolvere

L’aspirapolvere può fare miracoli quando i bambini si svegliano e possono cominciare a piangere perché non riescono più a dormire. L’elettrodomestico è un trucco utile per calmarle i bimbi, visto che il rumore prolungato e improvviso che provoca è spesso ipnotico e capace di far interrompere il pianto. Di solito lo stesso effetto si ottiene con il phon e con la lavatrice che dunque possono essere sfruttati alla stessa maniera.

Evitare i soprammobili non necessari

Ultimo ma non meno importante consiglio: eliminare le cose superflue è fondamentale quando si ha a che fare con le pulizie domestiche e ci sono bimbi piccoli in casa. La loro presenza, infatti, richiede ambienti molto più “semplificati”, in particolare quando i bambini iniziano a camminare e qualsiasi oggetto potrebbe rappresentare un pericolo per loro. I soprammobili, i vasi e gli accessori richiedono diverso tempo per essere spolverati, il suggerimento è dunque quello di metterli da parte temporaneamente a meno che non siano davvero indispensabili per l’abitazione.