Il Festival di Sanremo direttamente a casa: le istruzioni per gustarsi ogni puntata

Sanremo è ormai alle porte, i cantanti e i conduttori sono arrivati nella città dei fiori pronti ad esibirsi sul palco più desiderato e temuto dagli artisti. La kermesse che si inaugurerà il 7 febbraio, ci accompagnerà per ben 5 giorni per poi concludersi con la serata finale che andrà in onda l’11 febbraio. Quello che è diventato un vero e proprio evento nazionale, non può che essere seguito in compagnia di amici, parenti, ma soprattutto nel comfort più totale.

Per vivere al meglio la manifestazione canora e avere la sensazione di essere direttamente al Teatro Ariston, rimanendo comodamente a casa basta organizzare nel modo giusto l’appartamento e ascoltare il nostro cantante preferito.

Comfort assoluto nella zona living

Di sicuro per ascoltare le canzoni e per vivere in pieno le serate del Festival, la comodità è la parola d’ordine. La luce soffusa della lampada, una bella coperta calda per riscaldarci nelle fredde serate invernali e un cuscino in memory foam ci permetteranno di rilassarci e di godere al meglio ogni puntata. Se la musica è tutto durante Sanremo, allora è fondamentale apprezzarne ogni dettaglio. Con l’aiuto di una cassa Bluetooth portatile, il suono non sarà mai così nitido e spettacolare.

Per essere sempre aggiornati sui cantanti

Sanremo è l’occasione per giocare insieme ai propri cari: non c’è solo il Fantasanremo, ma si possono anche valutare le canzoni e fare pronostici sul vincitore. Per rimanere aggiornati sugli artisti e riascoltare i brani possiamo farci aiutare dal nuovo Echo Dot con integrazione Alexa a cui chiedere le ultime novità sugli ospiti, le sua opinione sui cantanti e le pagelle. Per avere tutto sotto controllo basta utilizzare una lavagna o più semplicemente un cartoncino da appendere alla parete.

Gli spuntini per trascorrere la serata

Canzoni, ospiti e sketch: Sanremo è tutto questo e spesso in un attimo si arriva a notte fonda. Per prepararci ad affrontare la serata senza farci sopraffare dai morsi della fame improvvisa, possiamo organizzare la serata con snack e stuzzichini salati, frutta secca e popcorn. Oltre al cibo non possono mancare le bevande energetiche o i cocktail per brindare e fare il tifo per il nostro artista preferito.