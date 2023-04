Giornata Mondiale della Salute e Beurer: i dispositivi smart per valori a portata di click

La salute personale è molto importante, proprio per questo l’Organizzazione mondiale della Sanità ha istituito la Giornata Mondiale della Salute. Il World Health Day si celebra ogni anno il 7 aprile dal 1948 con l’intento di diffondere una maggiore consapevolezza sul tema sanitario. Se negli ultimi anni ha affrontato questioni importanti come la salute mentale, l’assistenza materna e infantile, quest’anno il tema è “Il nostro pianeta, la nostra salute”. Infatti, il cambiamento climatico ha un impatto notevole sul benessere della popolazione.

Per questo Beurer, l’azienda tedesca leader nella realizzazione di prodotti tecnologici per la salute e il benessere, grazie a quattro dispositivi che uniscono efficienza e tecnologia e alla app beurer HealthManager Pro, è pronta ad aiutarti a monitorare la tua salute a 360°.

Misuratore di pressione con funzione ECG Bm 96 cardio

Avere la pressione sempre sotto controllo con BM 96 Cardio dotato di funzione ECG è semplice. Oltre alla misurazione automatica di pressione e battito cardiaco, registra anche frequenza e ritmo cardiaco. Attraverso il suo stick per l’elettrocardiogramma con sensore a un canale, BM 96 è in grado di creare un vero e proprio tracciato ECG direttamente sul telefono. In pochi secondi, di rilevare eventuali anomalie cardiache, tra cui fibrillazioni atriali ed extrasistoli.

Una volta raccolti i dati, il dispositivo invia l’elettrocardiogramma sull’app Beurer HealthManager Pro, consentendo così di consultarlo e farlo esaminare al proprio medico quando necessario.

Bilancia impedenziometrica BF 880 Wi-fi

Design e funzionalità in un solo dispositivo con la bilancia impedenziometrica BF 880 Wi-Fi. I valori di ogni pesata vengono trasmessi automaticamente all’app beurer HealthManager Pro, anche se non si ha lo smartphone con sé, in modo da avere i propri progressi a portata di app, anche quando non è in uso!

La bilancia non si limita a fornire un report completo della composizione corporea (massa grassa, muscolare e ossea, percentuale d’acqua e IMC) ma rileva persino l’età metabolica.

Sensore di attività AS 98 Fulse

Dati e valori a portata di polso con l’elegante sensore di attività AS 98 di Beurer che offre una panoramica completa della propria attività fisica quotidiana e informa su chiamate e messaggi in entrata sullo smartphone.

Comodo e pratico, AS 98 rileva l’attività fisica: numero di passi, tragitto percorso, consumo delle calorie, durata, raggiungimento dell’obiettivo e registra i movimenti durante le fasi del sonno e la sua durata.

Impermeabile e dotato di una pratica funzione sveglia, il dispositivo è comodamente ricaricabile grazie alla sua batteria agli ioni di litio. Con AS 98 è possibile avere sempre sotto controllo i valori misurati e i dati corporei in pochi click, grazie al collegamento tramite Bluetooth all’app gratuita Beurer HealthManager Pro.

Misuratore di glicemia GL 50

GL 50 è il dispositivo che garantisce una misurazione rapida (in soli 5 secondi) e semplice della glicemia permettendo di memorizzare i valori e visualizzarne la media per un controllo ottimale del diabete.

Facile e intuitivo grazie all’ampio display illuminato con guida autoesplicativa che indica chiaramente i valori misurati, ottimizzare la gestione del diabete è semplicissimo: il dispositivo dispone di un semplice sistema di marcatura ed è possibile persino indicare se la misurazione è avvenuta “prima dei pasti” o “dopo i pasti”.

La funzione Bluetooth di cui è dotato permette di trasmettere questi dati al software Beurer HealthManager e di averli sempre con sé, fino ad una memoria massima di 480 valori misurati.

Il dispositivo viene venduto con un set di base completo, composto da misuratore, penna pungidito regolabile, cavo USB, cappuccio AST, 10 lancette, 10 strisce reattive, guida rapida e diario della glicemia.