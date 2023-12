Kanye West vuole costruire una città tutta sua in Medio Oriente

Dopo aver trascorso l’estate in giro per l’Italia in compagnia di Bianca Censori, Ye, conosciuto da tutti come Kanye West ha deciso di attirare l’attenzione e questa volta non per i suoi outfit particolari. L’artista noto per le sue idee stravaganti e ambiziose ha scelto infatti di costruire una città autosufficiente in Medio Oriente.

Una città grande più di New York

Cantante a tutto tondo, Kanye West non si accontenta più di dedicarsi solo alla musica e all’abbigliamento, ma si è voluto buttare nel campo architettonico. L’ex marito di Kim Kardashian ha affidato a X (ex Twitter) l’annuncio di voler costruire una città chiamata Droam in una parte non ben definita del continente asiatico.

Non è la prima volta che il rapper si appassiona a un progetto del genere. Già nel 2020 aveva pensato di costruire una località nel Wyoming pensata per circa 200 persone il cui principio fondamentale era l’autosostenibilità. L’iniziativa di Ye, però, si è scontrata contro le autorità dello Stato che hanno bocciato la sua idea.

Per ora il progetto che si svilupperà su 100.000 acri (circa il doppio di New York) è ancora alla fase iniziale. Nell’annuncio su X, infatti, West svela anche di essere alla ricerca di collaboratori, project manager, ingegneri, architetti, appaltatori e costruttori disposti a unirsi alla sua ambiziosa iniziativa.

I problemi immobiliari di Kanye West

L’ambizione e la voglia di lasciare il segno di Kanye West sono ben conosciute dai suoi fan, che hanno preso questo nuovo annuncio con cautela. L’artista promette spesso di realizzare collaborazioni nell’ambito musicale che poi non vedono mai la luce, lo stesso schema che si ripete in campo immobiliare.

Un esempio è una chiesa che il rapper ha acquistato lo scorso marzo a Los Angeles per 1,5 milioni di dollari e che ora è in stato di abbandono con finestre sbarrate e accumuli di spazzatura.

Sorte simile è spettata alla casa di Malibù progettata da Tadao Ando, acquistata da West per 57 milioni di dollari, e che è stata poi messa sul mercato al costo di 53 milioni, ben 4 in meno, una svalutazione dovuta ai continui interventi dell’artista. La struttura acquistata da Ye nel 2021, è di oltre 370 metri quadrati. La villa affacciata sull’oceano è formata da tre piani e ha quattro camere da letto, ampie finestre per ammirare il panorama e un grande terrazzo. Realizzata nei minimi dettagli, il cantante ha deciso di avviare una profonda ristrutturazione rimuovendo le finiture interne.

A bloccare i lavori sono stati, però, i problemi economici dello stesso West e la citazione in giudizio di un appaltatore. Questo’ultimo lo ha accusato di sottoporre gli operai a condizioni di lavoro estenuanti, giornate lavorative di 16 ore, inoltre proprio l’appaltatore afferma di essere stato licenziato dopo essersi rifiutato di sostituire l'impianto elettrico della casa con dei generatori che potenzialmente avrebbero potuto causare incendi.

Nonostante l’innovazione sia una costante di Kanye West, l’autore di “Through the Wire” deve spesso confrontarsi con la realtà, chissà se con il nuovo progetto della città in Medio Oriente riuscirà finalmente a concretizzare i suoi intenti.