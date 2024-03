Lo storico appartamento parigino di Karl Lagerfeld è stato messo all’asta

Stilista e appassionato di arredamento, Karl Lagerfeld è riuscito a trasmettere tutta la sua visione futuristica anche in campo immobiliare e in particolare nel suo appartamento parigino ora messo all’asta

La moda e la passione per il bello sono state sempre le sue cifre stilistiche: Karl Lagerfeld l’indimenticabile stilista tedesco scomparso nel 2019 all’età di 85 anni era anche un grande appassionato di arredamento.

Nel corso della sua vita il direttore creativo di Chanel ha acquistato numerosi immobili, per poi ristrutturarli completamente seguendo il proprio stile creativo: una volta terminati, era solito metterli in vendita per iniziare una nuova ristrutturazione in giro per il mondo. Oltre a proprietà a Roma, Amburgo, Monte Carlo, aveva diverse dimore a Parigi e proprio una di queste è stata messa all’asta il 26 marzo con un prezzo di partenza di 5,3 milioni di euro.

La casa in una zona esclusiva di Parigi

Pur essendo nato ad Amburgo, Karl Lagerfeld era molto legato a Parigi e alle bellezze della città, per questo la casa messa all’asta è stata quella in cui ha trascorso gli ultimi dieci anni della sua vita. L’appartamento si trova in una zona esclusiva della capitale francese, al numero 17 di Quai Voltaire, nel VII arrondissement, nel quartiere di Saint-Thomas d’Aquin a pochi passi dal museo del Louvre. La casa è al terzo piano di un edificio storico risalente al 1694 e dalle ampie finestre è possibile ammirare la Senna e il Giardino delle Tullieres.

Linee pulite e minimal

Che Karl Lagerfeld, direttore creativo della maison Chanel fosse uno dei più grandi stilisti, non c’è dubbio, un gusto per la bellezza e la sperimentazione che è riuscito a ricreare anche nel suo appartamento. La casa di 260 metri quadrati situata sulla Rive Gauche della Senna ha un design ultramoderno e futuristico, in cui il lusso è il tratto distintivo. Lo stilista ha deciso di arredare gli interni con colori freddi e linee pulite. La stanza più importante è la biblioteca con all’interno oltre 300.000 volumi e riviste di ogni genere. La struttura in vetro sabbiato per gli appassionati del design può essere considerata un vero e proprio capolavoro perché qui i libri sono disposti in orizzontale. Una soluzione a cui è diventato particolarmente affezionato tanto da ripeterla anche nelle altre abitazioni.

Oltre a quella che può essere considerato il punto nevralgico dell’abitazione, la casa è formata dalla sala da pranzo, soggiorno e cucina in acciaio inox. Nella zona notte, invece, accanto alle camere da letto ci sono il guardaroba e i bagni. A differenza della storicità dell’edificio, gli arredi sono contemporanei, merito dei pavimenti in cemento e resina e della pareti bianchissime in cui la luce diventa un elemento centrale. A rendere il tutto ancora più affascinante ci pensano le grandi finestre che affacciano sul Giardino delle Tuileries.

La dimora rappresenta in pieno il genio dell’artista tedesco che amava vivere in solitudine eccetto per la compagnia della sua gattina Choupette. Quella di Parigi insomma non è una semplice casa, ma il luogo in cui sono nate alcune delle più grandi creazioni dello stilista, visto che era solito creare all’interno della sua abitazione nel silenzio più assoluto.