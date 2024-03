Freddie Mercury: in vendita la casa di Londra, costa 30 milioni di sterline

Sono trascorsi 33 anni dal 29 novembre 1991, giorno che ha segnato la morte di uno dei più grandi ed eclettici cantanti: Freddie Mercury da quel momento ha lasciato un grande vuoto nei suoi fan e nelle persone care. Tra queste la ex fidanzata e confidente Mary Austin ha potuto vivere nel ricordo dell’artista non solo attraverso le canzoni, ma anche grazie alla sua casa londinese.

Il leader dei Queen non era solo un musicista eccezionale, ma aveva un senso del gusto architettonico che è stato ben incarnato nella Garden Lodge. Proprio per l’amicizia che lo legava a Mary Austin, Freddie Mercury alla sua morte le ha lasciato in eredità l’abitazione in cui ha vissuto per circa 11 anni. Ora dopo trent’anni in cui Mary se ne è presa cura preservandola così come era stata lasciata dal frontman dei Queen, la villa è stata messa in vendita per circa 30 milioni di sterline.

Amore a prima vista per la casa nel cuore di Londra

Quello di Freddie Mercury per la dimora situata a Kensington a ovest di Londra, è stato amore a prima vista. Pur trovandosi nel cuore della capitale inglese, il cantante ha sempre definito la residenza la sua “casa di campagna” probabilmente per gli ampi giardini che la circondano. La proprietà in precedenza appartenuta a Cecil Rea e Constance Halford lo aveva colpito talmente tanto da arrivare ad acquistarla con la condizione di toglierla subito dal mercato.

Una villa che rispecchia in pieno Freddie Mercury

Nel momento in cui ha varcato la soglia di Garden Lodge, il leader dei Queen ha deciso di farla diventare il suo rifugio quando aveva bisogno di stare lontano dalla mondanità. Per questo ha voluto ristrutturarla con l’aiuto dell’architetto di interni Robin Moore Ede. Dopo 10 anni di lavori, ogni angolo della villa riflette lo stile di Freddie Mercury e le sue passioni. I materiali utilizzati sono tutti di qualità, in particolare gli arredi e i rivestimenti sono realizzati in legno e marmo. Una delle stanze più belle della casa è lo studio degli artisti riconvertito da Freddie in salotto. Qui oltre ai soffitti alti, ci sono finestre a due piani che permettono alla luce naturale di entrare e rendono la stanza luminosa. È l’angolo dove il cantante ha deciso di posizionare il suo pianoforte a coda su cui ha composto Bohemian Rhapsody e altre sue opere d’arte.

Quella che all’inizio era utilizzata come galleria dei menestrelli, dopo la ristrutturazione è diventata la stanza biblioteca fornita di bar e di un affaccio al piano inferiore e sul giardino.

Il gusto e le origini Parsi dell’artista si possono respirare in ogni luogo della casa, in particolare nella sala da pranzo che il cantante ha voluto rendere accogliente e intima con le pareti tinteggiate in giallo agrumato, il suo colore preferito. Inoltre spicca la modanatura in legno del soffitto con profili color smeraldo, eco del passato multiculturale di Freddie Mercury quando prima di trasferirsi a Londra viveva a Zanzibar e in India.

Dello stesso tenore è il salotto in stile giapponese adiacente alla sala da pranzo che è stata usata come sala ricevimenti grazie anche alle porte finestre che danno direttamente sul giardino. Che Freddie Mercury amasse i vestiti è sempre stato chiaro in tutte le sue performance e a Garden Lodge c’è una grande cabina armadio con specchi che vanno dal pavimento al soffitto, adiacente alla camera da letto.

Quello che colpisce della proprietà è il giardino arricchito da grandi alberi di magnolia e piccole fontane di ispirazione orientale che creano un ambiente riservato in cui potersi rilassare rimanendo al centro di Londra.

La decisione di mettere in vendita la proprietà

Dal momento in cui Mary Austin ha ereditato la proprietà, ha scelto di mantenere viva la presenza di Freddie tra le mura lasciando inalterati gli arredi e prendendosene cura. A distanza di 30 anni, l’ha messa in vendita dopo che nel 2023 Sotheby’s ha battuto all’asta la collezione presente all'interno di Garden Lodge. La settantaduenne ha preso questa decisione affermando che: "Questa casa è stata lo scrigno dei ricordi più gloriosi, perché contiene tanto amore e calore in ogni stanza. È stata una gioia viverci e ho tanti ricordi meravigliosi. Ora che è vuoto, sono trasportata indietro alla prima volta che l’abbiamo vista. Da quando io e Freddie abbiamo varcato la leggendaria porta verde, è stato un luogo di pace, una vera casa d’artista, e ora è il momento di affidare quel senso di pace alla prossima persona”.