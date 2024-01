La casa delle fate, il luogo fiabesco che incanta Milano

Milano è la città della moda, dell’economia e anche delle case particolari. Uno dei luoghi più vivaci anche a livello culturale è caratterizzato da quartieri in cui in un attimo si è catapultati in un altro mondo, sempre rimanendo nel capoluogo lombardo.

Se le case igloo della zona residenziale nota come Maggiolina ci trasportano in un villaggio del Polo Nord, nel quartiere di San Siro c’è un edificio che sembra uscito direttamente dai libri delle favole o da qualche cartone animato della Disney. L’aspetto fiabesco e magico di questa villetta attira tantissimi visitatori sia grandi che piccoli. Scopriamone tutta la storia.

Una splendida villetta a San Siro

Lontano dalla frenesia del centro, San Siro è uno dei quartieri più conosciuti di Milano, soprattutto per lo stadio e l’ippodromo. La zona nel corso degli anni si è arricchita di graziose abitazioni che saltano subito agli occhi per un’architettura elegante e splendidi giardini privati. Ad attirare l’attenzione di molti passanti però c’è lei, la villetta delle fiabe che spicca sulle altre per la sua bellezza e particolarità. Passeggiando per via degli Odescalchi impossibile non notare la struttura in stile liberty circondata da un muretto di cinta. Tutti dettagli che davvero fanno pensare a un edificio fiabesco che magicamente è “spuntato” nella realtà.

Una casa dallo stile inconfondibile

Appena arrivati, se vi concentrate sulla villa vi sembrerà di essere i protagonisti di una storia ambientata in un regno incantato. Anche se l’interno non è visitabile, perché è un edificio privato, l’esterno basta a rendere omaggio al soprannome che le è stato dato: casa delle fate.

Ogni particolare della facciata è curatissimo, a cominciare dal muro di cinta bianco con archetti fino al cancello principale in ferro battuto bianco che ha un aspetto sontuoso. Il merito è della tettoia che lo sovrasta e richiama nel colore e nei materiali il tetto dell’abitazione. Lo stile del cancello gotico, contrasta con quello della villetta che ricorda tantissimo i cottage inglesi.

Dietro all’ingresso, infatti, si erge in tutta la sua bellezza, l’edificio vero e proprio che ha un nucleo centrale affiancato da torrette di dimensioni differenti. A dare movimento alla struttura non sono solo le diverse dimensioni delle sezioni ma anche il particolarissimo tetto asimmetrico della parte centrale e a punta e triangolare sulle torrette. Nemmeno il rivestimento del tetto passa inosservato. Le tegole verdi e gialle, creano affascinanti disegni geometrici.

La facciata giallo chiaro, rivela una casa luminosa perché sono presenti numerose finestre ad arco e dei balconcini con infissi in legno.

Una leggenda avvolge la storia della casa

Costruita agli inizi del Novecento, la casa delle fate ha senza dubbio una struttura originale, tanto quanto la sua storia. Secondo una leggenda, negli anni ’80-’90 era una casa d’appuntamento con una particolarità al suo interno. Si narra che la struttura fosse arricchita da una piscina a forma di cuore posizionata sul retro della casa, lontano da occhi indiscreti.

Che i rumors siano veri o meno, la cosa certa è che questa abitazione ha un indubbio fascino davanti al quale è difficile rimanere impassibili.