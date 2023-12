La casa più lussuosa di Los Angeles: interni spettacolari e vista mozzafiato

Le colline di Los Angeles sono immancabilmente associate ai film di Hollywood che spesso la immortalano e molti dei luoghi turistici da visitare si rifanno proprio al mondo del cinema. La famosissima Hollywood Boulevard si contende lo scettro con gli studi di Hollywood, in un clima sfavillante che fa pensare in un attimo al lusso. Infatti, girando tra le strade della città californiana e osservando le case, lo sfarzo non manca di certo.

Sulle colline della “città degli angeli” è stata costruita infatti una mega villa di oltre 3200 m2 che ricorda molto quelle che negli ultimi anni hanno reso unica Dubai e le altre località degli Emirati Arabi. Ma vediamo nel particolare le caratteristiche di una dimora davvero unica che si estende su un terreno di 10.000 m2 il cui valore è di 185 milioni di dollari.

La mega villa nel quartiere di Bel-Air

Tra le tante location suggestive e affascinanti di Los Angeles, per la villa è stato scelto l’esclusivo quartiere di Bel-Air. La casa è opera degli architetti Shubin e Donaldson e ci sono voluti sei anni di lavori per realizzarla. La villa principale è formata da 8 camere da letto, mentre la guest house ne ha due, oltre a una palestra interna e un campo da tennis all’esterno. A questo si aggiunge un centro benessere con piscina, bagno turco e sauna.

La sensazione di vivere in una casa fuori dal comune si avverte già dall’ingresso, per accedere alla villa c’è una strada privata con doppio ingresso. Una volta entrati si viene accolti da arredi minimal ma di gusto caratterizzati da dettagli mozzafiato come le rifiniture in pietra calcarea e marmo, senza dimenticare il rovere francese.

La proprietà è inondata di luce naturale, grazie a porte scorrevoli che danno sull’esterno e vanno dal pavimento al soffitto per un’altezza totale che arriva fino a sei metri. Le finestre, poi rendono gli ambienti ancora più spettacolari perché da ogni stanza è possibile ammirare la vista sulla città e sull’oceano.

Nella villa c’è una camera padronale con bagno privato, a cui si aggiungono cinque camere sempre con bagno e tre stanze per il personale. La proprietà ha anche una cucina a vista, una per il catering e un ufficio privato.

I proprietari che acquisteranno questa dimora, poi, potranno godere di tutti i comfort che vogliono perché è fornita persino di una sala giochi, un teatro e una sala vini a temperatura controllata in cui è possibile conservare fino a 2000 bottiglie.

Da un piano all’altro ci si può spostare tramite due ascensori interni che portano a differenti stanze come salotti in cui sono presenti pavimenti in pietra calcarea o una sala da pranzo con all’interno un uliveto.

Lo stesso sfarzo prosegue anche all’esterno in cui accanto alla piscina curva da 53 metri si può approfittare di diverse aree salotto in cui rilassarsi e ammirare il fantastico panorama “regalato” dalla città degli angeli.