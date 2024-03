Mimosa festa della donna: come far durare più a lungo le mimose recise

Nella Giornata internazionale dei diritti delle donne, chiamata comunemente Festa della donna, molte persone desiderano onorare le donne importanti nelle loro vite con regali significativi. E tra i doni più popolari, le mimose recise sono un simbolo intramontabile di questa giornata.

Ma perché la mimosa è diventata il simbolo della Festa della donna? E come fare per mantenere le mimose recise fresche e profumate più a lungo?

Vediamolo insieme.

Mimosa festa della donna: il simbolo scelto dalle partigiane

Tutti sanno che la mimosa è il simbolo per eccellenza della Giornata Internazionale delle Donne, celebrata l’8 marzo di ogni anno.

Ma perché è così?

Si narra che la mimosa, con i suoi fiori gialli straordinariamente delicati, sia diventata il simbolo della Festa delle Donne, proprio per la sua capacità di crescere anche in condizioni avverse, nonostante la sua apparente fragilità. Emblema di gioia, femminilità e speranza, la mimosa è anche un simbolo di rinascita: la sua fioritura avviene in anticipo rispetto ad altre specie, quasi a voler anticipare l'arrivo della primavera.

Ma non è per questo che la mimosa è stata elevata a simbolo della Festa della donna. La sua storia, infatti, è legata a tre donne straordinarie, le ex partigiane Rita Montagnana, Teresa Mattei e Teresa Noce, elette all'Assemblea Costituente il 2 giugno del 1946 per contribuire alla stesura della Carta Costituzionale.

Fu Teresa Mattei a proporre la mimosa come simbolo della festa. La sua scelta non era casuale: questo fiore giallo cresceva spontaneamente nelle campagne romane, rendendolo accessibile a tutti.

"La mimosa era un fiore povero, un fiore stagionale, bello ma modesto, non costoso in quanto non commerciale. Le donne socialiste avrebbero voluto adottare violette o orchidee, non considerando la loro sofisticatezza e la particolarità che tali fiori non sono facilmente reperibili in Italia a marzo, . Per conferirgli una veste affascinante e misteriosa Teresa raccontò che la mimosa rappresentava la donna in un’antica leggenda cinese. . Esuberante come sempre nella sua esposizione Teresa convinse Longo al quale piacque l’idea e approvò l’iniziativa ritenendola un’ottima proposta”. (Dal testo di Patrizia Pacini, “Teresa Mattei. Una donna nella storia: dall'antifascismo militante all'impegno in difesa dell'infanzia”, Firenze, Consiglio Regionale della Toscana - Commissione Regionale Per le Pari Opportunità tra Donna e Uomo della Toscana, 2009).

La mimosa divenne quindi il simbolo ufficiale della Festa della Donna nel 1946. Da allora, questo fiore rappresenta la tenacia, la resilienza e il coraggio di tutte le donne che lottano per un mondo più equo e inclusivo.

Mimosa festa della donna: come farla durare più a lungo

Le mimose recise sono un regalo classico per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. Tuttavia, mantenere fresche e rigogliose queste delicate fioriture può essere una sfida. Seguendo questi semplici consigli, potrai mantenere le tue mimose fresche e vibranti per diversi giorni: dai piccoli accorgimenti come la pulizia accurata dei rametti all'aggiunta di succo di limone nell'acqua, ogni passo contribuisce a prolungare la bellezza di questi fiori simbolici.

Ecco quindi i consigli degli esperti di Interflora per mantenere fresche le mimose in vaso: