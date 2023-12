Viaggi di Natale, perché preferire le case vacanze (e dove andare)

Natale fa rima con atmosfere magiche, regali, alberi addobbati e decorazioni a non finire, ma anche con viaggi. Se c’è un periodo perfetto per concedersi una vacanza e scoprire nuove località (magari con la neve a fare da sfondo mozzafiato) è proprio quello tra il 25 dicembre e il 6 gennaio. Si può decidere di partire subito per la meta prescelta, approfittando di due settimane abbondanti di tempo oppure di dividere le varie giornate in più tappe, rendendo così speciali Natale, Capodanno ed Epifania.

Il dubbio, però, può sorgere per la scelta dell’alloggio: quale soluzione privilegiare? La casa vacanze può risolvere molti problemi, visto che si tratta di un’alternativa comoda e pratica rispetto alle camere d’albergo. I motivi per cui preferirla sono diversi, dunque andiamo alla scoperta di tutti i vantaggi di questa sistemazione.

Tutte le opportunità delle case vacanze in inverno

Optare per una casa vacanze durante il viaggio natalizio permette di rendere più ricca e coinvolgente l’esperienza. Il soggiorno è di sicuro confortevole e inoltre c’è la possibilità di immedesimarsi negli abitanti della località in cui si è scelto di andare.

I servizi, poi, sono tanti e a portata di mano. Quando si viaggia in gruppo oppure in famiglia, è consigliabile poter usufruire di una comoda cucina per organizzare i pasti a seconda degli orari preferiti, ma anche di elettrodomestici come la lavatrice o il frigorifero. Non c’è alcun costo aggiuntivo, ragione per cui la casa vacanze si presenta come una soluzione interessante e priva di stress.

Allo stesso tempo, l’autonomia è accentuata dal fatto che chi risiede in una casa vacanze, ha l’opportunità di accedere liberamente all’alloggio a qualsiasi ora, senza alcuna restrizione, check-in o check-out da rispettare. Si tratta di una “libertà” che viene particolarmente apprezzata da chi viaggia e vuole scoprire un luogo in assenza di vincoli temporali. Natale significa soprattutto calore e famiglia e con le case vacanze si ottiene questo risultato. A questo punto sorge spontanea una domanda: quali località scegliere per approfittare di questi alloggi?

Le mete da non farsi sfuggire

I luoghi turistici invernali da visitare alloggiando in una casa vacanze sono diversi, magari scegliendo quelli meno noti ma ugualmente gradevoli e che possono assicurare un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Il Trentino Alto Adige e il Veneto sono tra le opzioni più gettonate: Cortina d’Ampezzo è il primo nome che può venire in mente in questo caso, ma si può rimanere affascinati anche da posti da sogno come Marileva, Molveno e Ossana che mettono a disposizione tutto quello che una location invernale sa offrire.

Non è da meno la Valle d’Aosta che nella sua “versione” imbiancata è a dir poco incantevole. In questo caso, le case vacanze di cui poter usufruire tenendo d’occhio il portafoglio si trovano ad Arvier, ma anche a Morgex e Valtournenche.

C’è poi la Lombardia con le sue “perle” Livigno, Madesimo e Montecampione, senza dimenticare le piemontesi Frabosa e Valdieri che offrono sistemazioni di ogni tipo.

Infine, esperienze con la E maiuscola si possono vivere e gustare anche in Abruzzo (Roccaraso e Pescasseroli non hanno nulla da invidiare ad altre città) e nell’Appennino calabrese con l’incantato borgo di Camigliatello Silano, incastonato tra boschi di larici e abeti bianchi.