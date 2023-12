Natale in casa: la temperatura giusta per stare al caldo senza spendere una fortuna

Il giorno di Natale è sempre più vicino, è il periodo in cui si fanno gli ultimi regali e si pensa alla preparazione del cenone. Quando si hanno invitati in casa, però, c’è un altro aspetto da non sottovalutare: la temperatura ideale da avere in casa.

Con gli ospiti il clima non deve essere né troppo freddo, né troppo caldo assicurando anche il ricambio d’aria, senza però tralasciare la bolletta del gas se si vuole evitare di spendere cifre esorbitanti.

Scegliere la temperatura adatta

Nel momento in cui si hanno ospiti nel proprio appartamento c’è la tendenza ad aumentare la temperatura per creare un ambiente più caldo o ad abbassare il termostato perché si pensa che con più persone aumenti il calore negli ambienti. In realtà la temperatura ideale deve essere posizionata tra i 18°C e i 22°C, con le dovute eccezioni.

Prima di tutto bisogna considerare le esigenze di chi è presente nell’abitazione. Inoltre, non si deve avere la stessa temperatura in tutte le stanze, meglio concentrarsi sulle camere più frequentate come la cucina e il salotto. Negli altri ambienti, il clima può essere anche più “freddo”.

Pensare al ricircolo dell’aria

Il ricambio dell’aria è un altro aspetto da prendere in considerazione per trascorrere serenamente la giornata. La presenza di tanta gente nello stesso ambente tende a creare un’aria “inquinata” perché non c’è una valvola di sfogo da cui farla fuoriuscire e lo spazio a disposizione è piccolo: il risultato è che si ha la sensazione di una certa pesantezza.

Per eliminare l’aria viziata si dovrebbe farla cambiare ogni due ore per una decina di minuti, ma tutto dipende dal numero di persone che si trovano nella camera e dalla sua grandezza.

Risparmiare sulle bollette

Organizzare il Natale in casa con amici e parenti, non vuol dire dover vedere il costo delle bollette lievitare. Oltre a scegliere la temperatura giusta, occorre prendere anche delle precauzioni per evitare la dispersione del calore. Ad esempio ci possono essere degli spifferi di cui non ci si accorge e che fanno abbassare repentinamente la temperatura. Spesso il freddo entra dalle finestre che non chiudono bene perché usurate. Un trucchetto veloce ed economico è quello di posizione i paraspifferi, da abbinare a delle tende pesanti o doppie che oltre a essere un elemento d’arredo diventano un vero elemento isolante.

Con questi stratagemmi potrete passare un Natale al caldo senza spendere una fortuna.