Tavola di Natale e Capodanno, le tendenze più cool da cui prendere spunto

Con l’arrivo delle feste la casa deve essere pronta ad accogliere il clima natalizio. Dopo gli addobbi e l’albero di Natale è giunto il momento di pensare alla tavola. Che sia quella del 25 o del 31 dicembre, quello che conta è seguire alcune regole di base e soprattutto dare una sbirciata alle ultime tendenze che impazzano sui social, per stupire gli invitati e rendere il Natale ancora più bello.

I must have in tavola

Quando si parla di design il gusto personale ha un ruolo centrale nella scelta dello stile, questo vale anche per la tavola delle feste. Anche se siete liberi di apparecchiarla come volete, ci sono degli elementi che non devono mancare assolutamente.

Il primo e forse il più importante è la tovaglia. La scelta migliore è quella di puntare su tessuti resistenti e di qualità come possono essere il cotone e il lino, mentre per i colori siete più liberi. La tradizione vuole il rosso o il verde, ma nessuno vi vieta di optare per altre nuance. Nel caso di un pranzo più informale, potete sostituire la classica tovaglia con runner o tovagliette, l’importante è che siano a tema e in stoffa.

Non sono solo pratici, i tovaglioli sono quel dettaglio in più che completa la tavola, proprio per questo mai utilizzare quelli di carta, ma solo quelli di stoffa. Se vi state chiedendo come piegarli, anche qui la scelta dipende molto dal risultato che volete ottenere. Un evergreen è inserirli all’interno di un portatovagliolo o posizionarli piegati sul piatto. Se invece siete alla ricerca dell’effetto wow, potete cimentarvi in piegature particolari come l’albero o la stella.

Tra i must have della tavola, ovviamente, ci sono piatti, posate e bicchieri. Come per la tovaglia, l’ispirazione viene dal tema che volete riprodurre. Il sottopiatto, ad esempio, anche se può apparire superfluo, è un dettaglio pratico su cui sistemare il piatto piano e quello fondo, rendendo il tutto ancora più elegante.

Per quanto riguarda le posate e i bicchieri, vi consigliamo di disporle in modo tale che siano anche pratiche da utilizzare. A destra del piatto ad esempio va il coltello (con la lama rivolta verso il piatto stesso) ed eventualmente il cucchiaio. A sinistra, invece la forchetta e sopra il piatto le posate per il dolce.

I dettagli che fanno la differenza

Il pranzo delle feste è un momento speciale, alla classica apparecchiatura, si devono aggiungere anche i particolari ricercati e questi sono racchiusi proprio nei segnaposti e nel centrotavola. Per quanto riguarda i primi i più semplici da realizzare sono dei cartoncini con su scritto il nome dell’invitato a mano.

Un’altra idea molto carina è scegliere dei piccoli oggetti, che poi diventano anche dei regali che gli invitati terranno con sé. A completare la mise en place delle feste ci pensa il centrotavola. Il più tradizionale, ma non per questo meno bello è quello che ha elementi floreali da arricchire con addobbi natalizi. Per illuminare la tavola, poi, potete aggiungere candele o la catena di luci a Led. L’aspetto più importante è che qualsiasi centrotavola scegliate, non deve essere troppo grande, ma bisogna lasciare agli ospiti lo spazio sufficiente per gustare in tutta tranquillità il pranzo.

Lo stile tradizionale non passa mai di moda

Lo stile classico è un evergreen con cui non si sbaglia mai. Se fate parte di quelli che amano questo trend, il punto di partenza è la scelta di una tovaglia rossa o scozzese. Per dare luce alla tavola, i piatti bianchi, magari di porcellana sono il punto di forza insieme ai bicchieri di cristallo. Rami di pino e agrifoglio possono essere utilizzati come segnaposto, magari legati insieme con un nastrino rosso. Per quanto riguarda il centrotavola, puntate su candelabri in oro da impreziosire con palline sempre dorate e bacche rosse: l’effetto sarà super raffinato.

Rosa e oro per una tavola elegante

Se pensate che l’oro e il rosa siano una combo un po’ azzardata questo Natale è il momento di ricredervi perché la tavola elegante punterà tutto proprio su questi due colori. In particolare il rosa verrà declinato nelle sue nuance più delicate come il rosa antico, il color cipria o magari il nuovissimo color pantone Peach Fuzz da utilizzare nella tovaglia e nelle stoviglie. L’oro, invece potrà essere sfruttato come dettaglio finale nei segnaposto o nel centrotavola.

Lo stile Scandi Christmas anche a tavola

Lo stile caratterizzato dal bianco e dal rosso e arricchito da decorazioni particolari come gli omini di pan di zenzero o realizzate con pannolenci arriva anche sulla tavola delle feste. Proprio perché easy, utilizzate più tessuti per quanto riguarda tovaglia e tovaglioli, basta che ci sia il binomio bianco e rosso. I piatti e i bicchieri, invece, possono avere una linea più moderna così da sdrammatizzare la tavola.

La tavola si ispira alla natura

Nelle decorazioni natalizie c’è stato un ritorno agli elementi provenienti dalla natura e questo si nota anche sulla tavola. Una delle tendenze in voga vuole come colore di punta il verde della tovaglia alternato al servizio di piatti o bicchieri viola. Il legno, invece è l’elemento principale del centrotavola da abbinare a pigne, rametti di pino e tessuti grezzi che creano un’atmosfera calda e intima.