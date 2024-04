Rihanna mette in vendita l'attico di Los Angeles acquistato meno di un anno fa

Rihanna è una delle cantanti più famose del mondo e anche un’ottima imprenditrice, basti pensare alla sua linea di make up Fenty Beauty che nel giro di poco l’ha resa una delle più giovani milionarie degli Stati Uniti. L’artista barbadiana tra un concerto e l’altro, tiene d’occhio anche il mercato immobiliare tanto da aver accumulato un portafoglio non indifferente.

Meno di un anno fa Rihanna ha deciso di acquistare per 21 milioni di dollari l’attico nel grattacielo The Century, vicino a Wilshire Corridor di Century City, in precedenza appartenuto all’indimenticabile attore di Friends Matthew Perry scomparso recentemente.

L’appartamento occupa tutto il 40° piano dell’edifico e viene soprannominato “villa del cielo” perché è possibile godere di una vista a 360 gradi sulla città: l’abitazione è stata appunto rimessa sul mercato per 25 milioni di dollari.

Una villa mai abitata

Rihanna ha acquistato la proprietà da un fondo fiduciario legato a Nick Molnar, un miliardario co-fondatore della società tecnologica Afterpay, che aveva acquistato la casa da Perry nel 2021 per 21,6 milioni di dollari.

Secondo alcuni rumors, la cantante nonostante avesse acquistato l’immobile circa un anno fa, in realtà non si è mai trasferita al suo interno, al contrario ha subito deciso di liberarsene.

La casa extra lusso con vista sull’oceano

La casa non ha solo un grande valore immobiliare, ma ha attirato l’attenzione di numerosi acquirenti, Rihanna in primis, perché ha una meravigliosa vista sullo skyline di Los Angeles e anche sull’Oceano Pacifico.

L’abitazione, dopo Perry, è passata prima nelle mani di Molnar e poi in quelle di Rihanna, ma in entrambi i casi nessuno dei due ha apportato modifiche significative, conservando intatto lo stile dato dalla star di Friends che ha personalizzato la proprietà con l’aiuto dell'architetto Scott Joyce e dell'interior designer LM Pagano.

L’attico è dotato di un pianerottolo privato con l'ascensore che si apre direttamente nell'ingresso del condominio. Da questo ambiente poi si passa nel soggiorno con finestre che vanno dal pavimento al soffitto e che creano un ambiente luminoso.

I pavimenti in legno marrone scuro sono diffusi in tutta la casa dalla sala da pranzo, fino alla cucina dove risaltano ancora di più grazie alle pareti e ai piani lavoro completamente bianchi, ai ripiani in marmo, alla doppia isola e agli elettrodomestici di qualità. A questo si aggiunge una suite curva, con doppi armadi su misura, doppi bagni e un salotto privato.

Perry poi, da sempre appassionato di cinema, non poteva non avere nell’attico un cinema insonorizzato con divani in velluto.

Quello che però è il punto forte sono le quattro terrazze esterne che si affacciano su altrettante direzioni diverse da cui ammirare l'Oceano Pacifico, l'Isola Catalina, le montagne di San Gabriel e il Monte Baldy.

Un appartamento extra lusso che ha tutto quello che si può desiderare, ma che evidentemente non ha soddisfatto Rihanna che lo ha subito ceduto.