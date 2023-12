Da Chiara Ferragni ad Antonella Clerici, gli alberi più belli dei vip

Come ogni anno i vip non vedono l’ora di entrare nel clima natalizio, lo dimostrano pienamente le storie di Instagram che li vedono intenti a decorare casa e soprattutto a fare l’albero. Grandi e sfavillanti, vediamo quelli più belli decorati dai vip da cui prendere spunto per fare lo stesso anche il nostro abete.

L’albero di Natale con trenini e schiaccianoci di Chiara Ferragni

Tra gli alberi degli influencer forse quello di Chiara Ferragni e Fedez è il più atteso. Anche quest’anno non deludono i fan con un abete sui classici colori natalizi come il rosso e il dorato. L’albero che fa bella mostra di sé nella nuova casa della coppia, oltre ai fiocchi e alle palline che ricordano i classici bastoncini di zucchero, quest’anno ha un tocco in più dato dagli schiaccianoci. Di sicuro è la decorazione più di tendenza del Natale 2023 come anche gli orsetti messi ai piedi dell’abete.

L’albero personalizzato di Elisabetta Gregoraci

Anche Elisabetta Gregoraci tramite le stories di Instagram ha reso partecipi i suoi fan della realizzazione dell’albero, passo dopo passo. L’abete è davvero grande, tanto che la showgirl ha dovuto utilizzare una scala per addobbarlo: è il classico pino, ma con i rami imbiancati dalla neve.

Tra lucine blu, palline, fiocchi ci sono anche decorazioni personalizzate come la N rossa dedicata al figlio Nathan Falco. Il tutto è impreziosito dalla zampa di un cane e gli addobbi che molto probabilmente le sono stati regalati dai suoi fan o da una persona cara, come la E di Elisabetta su cui c’è la scritta ”Elisabetta, ci sei scoppiata dentro al cuore”.

Ha uno stile classico l’albero di Antonella Clerici

È la regina del mezzogiorno e una delle conduttrici più amate della televisione, Antonella Clerici condivide molti aspetti della sua vita su Instagram e non poteva mancare anche l’albero di Natale preceduto in casa da un grande orso polare.

Anche in questo caso le luci sia fredde che calde, sono le protagoniste assolute e circondano l’abete XXL che arriva fino al soffitto. Il resto delle decorazioni è molto classico, palline bianche e gli immancabili fiocchi si alternano ad elementi naturali che rispecchiano in pieno lo stile della casa della presentatrice.

Michelle Hunziker preferisce il bianco e il rosa per il suo albero

Si può dire che una delle scelte più di tendenza di questo Natale sia l’orso polare. Dopo Antonella Clerici, un’altra sua collega non ha resistito. Stiamo parlando di Michelle Hunziker che ha deciso di posizionare accanto all’abete due orsi bianchi, madre e figlio, che si intonano con le decorazioni dell’albero.

Anche la showgirl svizzera ha optato per un abete spruzzato di neve, ma in questo caso le palline utilizzate sono solo quelle bianche e rosa. Addobbi semplici che assicurano un risultato elegante, il cui tocco in più è dato dalle piume utilizzate come puntale o sparse lungo il pino.

Diletta Leotta e l’albero scintillante

La neomamma Diletta Leotta, questo Natale ha scelto di puntare sulla tradizione e per questo il protagonista del suo albero è l’oro per un risultato spettacolare. Le luci a Led dorate fanno risaltare ancora di più le palline e i fiocchi sempre gold. Per rendere più caldo e accogliente il risultato finale, ai piedi è stato posizionato un copri-albero effetto neve decorato sempre con addobbi sfavillanti.

Albero in famiglia per la futura mamma Federica Pellegrini

Anche per Federica Pellegrini questo è un Natale speciale, la futura mamma (dovrebbe partorire a fine dicembre) si gode il suo momento magico in compagnia della madre. Le due infatti, sono state immortalate mentre stavano addobbando un abete classico con le tradizionali lucine a Led a luce fredda.

L’albero bianco di Ilary Blasi

A mettere da parte i classici colori natalizi ci ha pensato Ilary Blasi che per il suo albero ha deciso di prediligere addobbi bianchi. Ricoperto di neve finta, le pigne, le palline e le stelle luminose sono arricchite da renne, sempre bianche, in peluche. Il total white continua anche sulla base del vaso, ma ad ammorbidire l’effetto che potrebbe risultare un po’ troppo freddo ci pensano le luci a Led sui toni caldi.

Il rosso è il protagonista dell’albo di Giorgia Palmas e Filippo Magnini

Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno scelto di rimanere sul classico per il loro albero. Le palline rosse lucide o con glitter si alternano a quelle bianche e dorate. A conferire un twist ancora più natalizio, poi ci sono le pigne, i fiocchi e le decorazioni personalizzate a forma di cuore con i nomi dei padroni di casa e della figlia.