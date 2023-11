L'ex villa di Angelina Jolie e Brad Pitt a New Orleans verrà messa all’asta

È stata una delle coppie più amate di Hollywood: Angelina Jolie e Brad Pitt per anni sono stati al centro di rumors e curiosità prima per la loro storia d’amore e successivamente per un divorzio burrascoso. I due durante gli anni del matrimonio si sono impegnati in numerose cause e hanno acquistato anche diverse proprietà, tra le più note c’è una villa a New Orleans. La proprietà era stata comprata nel 2007 dalla coppia per 3,8 milioni di dollari, dopo che Brad Pitt aveva fondato la Make It Right, un’associazione per dare una casa ai senzatetto a seguito dell’uragano Katrina nel 2005.

Diventata la loro casa di famiglia dal 2006 al 2016 quando è stata venduta per 4,9 milioni di dollari, oggi la villa nel quartiere francese della città americana verrà messa all’asta l’11 dicembre con un’offerta iniziale di 1 milione di dollari pur essendo stata quotata 3,475 milioni di dollari.

Oltre ad Angelina Jolie e Brad Pitt, all’interno della proprietà hanno abitato anche il fondatore della Microsoft Paul Allen, che l’ha acquistata proprio dai due attori, ma anche Ike e Tina Turner e Little Richard.

Una casa storia nel quartiere francese

La villa che è stata di Angelina Jolie e Brad Pitt si trova al 521 di Governor Nicholls. Costruita nel 1830, si sviluppa su 2500 mq e ha tre piani. La casa è stata restaurata di recente, nel 2022, e messa sul mercato per 5,35 milioni di dollari. Nonostante i lavori siano stati rispettosi della storicità della dimora nel corso del tempo il prezzo è stato abbassato di 600.000 dollari (sei mesi dopo la messa sul mercato). In seguito la quotazione è stata ridotta ulteriormente, fino a portarla alla messa all’asta.

Un’abitazione dallo stile pulito

La proprietà oltre alla villa formata da tre piani, include anche una guest house a due livelli. L’edificio più importante è formato da sette camere da letto, cinque bagni principali e due di servizio. Inoltre c’è una grande cucina attrezzata con un’isola al centro e una meravigliosa vista sul quartiere francese. Il soggiorno al primo piano ha un accesso diretto sul giardino grazie a portefinestre in stile transalpino. All’interno della stanza ci sono scaffali a parete e un grande camino in marmo. Questo elemento d’arredo si trova anche nella sala da pranzo con i muri coperti di stucco veneziano.

Per quanto riguarda le camere da letto, quella padronale ha un bagno rivestito interamente di marmo e un accesso diretto alla terrazza. Le altre due stanze da letto al primo piano sono dotate di un bagno in comune sempre in marmo e un accesso al giardino privato.

Le ultime due stanze da letto con soffitti in legno si trovano al terzo piano della dimora, sempre con bagno interno.

Nella casa, tra l’altro, ci sono anche una biblioteca, una palestra, un ascensore, un'officina e un vialetto recintato con lampade a gas.

La guest house per gli ospiti

La guest house destinata agli ospiti è formata da tre piani e comprende 2 camere da letto, 1 bagno principale e uno di servizio, insieme a una cucina attrezzata. Momentaneamente il primo piano è occupato da una palestra e un laboratorio che si affacciano sul cortile. Al secondo piano, invece, è presente un soggiorno con una scala a chiocciola che porta al terzo livello.