Entra 800 volte in Ztl, 21enne accumula multe per un totale di 150mila euro

Nell'arco del 2022 e del 2023, un 21enne è transitato con la sua autovettura 800 volte nelle varie Ztl della città di Mantova, per un totale di 150 mila euro di sanzioni. Che non sono state mai pagate. Il giovane automobilista è stato scoperto dopo un controllo di routine della polizia locale, che gli ha confiscato l'auto, una Mercedes senza assicurazione, e la patente di guida.

La scoperta è avvenuta lo scorso 14 novembre, quando i vigili urbani, durante un controllo di routine, hanno fermato il giovane che stava transitando in una via centrale della città alla guida della sua autovettura, priva di assicurazione. Gli agenti lo hanno multato e gli hanno sequestrato il veicolo obbligandolo a collocarlo in un'area privata e a non utilizzarlo più.

Ma il provvedimento è servito a poco. Il giorno seguente, il 21enne è stato sorpreso di nuovo alla guida della Mercedes nella stessa via percorsa 24 ore prima. Questa volta gli è stata ritirata la patente e la vettura è stata confiscata e portata, con il carro attrezzi, in un deposito autorizzato.

In base agli accertamenti è emerso che il 21enne è un accumulatore seriale di multe: nei due anni passati è transitato 800 volte nelle varie Ztl della città, per un totale di 150 mila euro di sanzioni.