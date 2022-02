"Abusava delle pazienti durante le visite": arrestato medico di famiglia

Si fidavano del loro medico di famiglia, così se lui chiedeva loro di spogliarsi per poterle visitare meglio ed effettuare la corretta diagnosi, era tutto normale. Non era però normale che le mani scivolassero fino alle loro parti intime, arrivando addirittura a penetrarle con le dita. Una paziente ha detto "basta" dando il via alle indagini, che hanno portato all'arresto di un medico di famiglia in provincia di Como.

Come raccontato da QuiComo, alcune vittime per molto tempo non hanno denunciato per paura, vergogna, senso di colpa. Adesso gli inquirenti dovranno ricostruire da quanto il medico, 60 anni e uno studio in un paese confinante con Como, praticava le visite in questo modo. La prima denuncia è del dicembre 2021, ma il camice bianco - che adesso è in carcere - esercitava da tempo. Gli episodi contestati finora sarebbero sette o otto. Fondamentali sono state le testimonianze delle presunte vittime.

L'episodio segue di poche ore quello avvenuto a Soverato, in provincia di Catanzaro. Qui un cardiologo si sarebbe spacciato per ginecologo e con la scusa delle visite mediche avrebbe molestato 63 pazienti, tra cui anche una minorenne.