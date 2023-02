Agguato in strada: feriti due ragazzi

Si spara a Morena (Roma). Due ragazzi sono stati feriti sabato sera da colpi di arma da fuoco. Si tratta di un 27enne e un 21enne.

Il rumore dei proiettili è stato sentito nitidamente dai residenti che, intorno alle 22, hanno chiamato impauriti il 112. In via dei sette Metri all'altezza dell'incrocio con via del Casale Agostinelli polizia e 118 hanno trovato il 27enne per terra, ferito. Accanto a lui due bossoli. Solo dopo le forze dell'ordine hanno accertato che anche un altro ragazzo, il 21enne, era stato ferito. Le condizioni dei due non sono gravi. Sono stati curati in ospedale e ascoltati dagli inquirenti, anche se pare non abbiano fornito elementi utili per rintracciare i responsabili dell'agguato.

Si tratta della seconda sparatoria avvenuta a Roma in poche ore. Una coppia si è infatti presentata all'ospedale di Ostia con ferite da arma da fuoco e ha denunciato di essere stata vittima di un'aggressione.