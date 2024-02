L'auto si schianta contro un palo: Alessandra Caboni muore a 29 anni

Una ragazza di 29 anni, Alessandra Caboni, ha perso la vita nella notte in un terribile incidente stradale avvenuto in piazza Derna a Torino. La giovane si trovava a bordo di una Fiat Tipo guidata da un'amica di 31 anni che, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantata contro un palo della luce collocato in mezzo alla rotonda della piazza.

Come confermato anche da TorinoToday, la 29enne è deceduta sul posto: inutili tutti i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari della Croce Verde di Villastellone, per la giovane non c'è stato nulla da fare. La conducente, 31 anni, è rimasta ferita in modo non grave ed è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Giovanni Bosco. I rilievi sono stati eseguiti dalle pattuglie della polizia locale: nell'incidente non sono coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.