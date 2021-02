Alessandro Lombardi, poliziotto morto di Covid a 58 anni: l’addio struggente

Il ricordo della Questura di Frosinone e dell’amico e collega Gianluca: “Da lassù non sentirai la mia assenza e continuerai a venire in servizio con me”

È morto a 58 anni Alessandro Lombardi, poliziotto in servizio presso la Digos della Questura di Frosinone. Con un post su Facebook la Questura di Frosinone ha scritto: “La polizia di Stato piange la scomparsa di un altro figlio a causa del Covid 19, Alessandro Lombardi, sovrintendente Capo Coordinatore della Digos della Questura”.

Lombardi, ricorda Angela Nicoletti su FrosinoneToday, “si è sempre contraddistinto per le sue intuizioni e per il suo acume investigativo”. Classe ’63, Lombardi si era arruolato giovanissimo e, una volta finito il corso, era stato destinato a Roma, dove aveva prestato servizio fino al 1997, anno in cui era stato trasferito a Frosinone.

Nel 2004 Alessandro Lombardi è stato insignito della medaglia d’argento della Fondazione Carnegie per gli “Atti di Eroismo”: aveva messo in salvo due persone rimaste intrappolate in casa a causa di un incendio. Lascia la compagna Esmeralda e il figlio Alex.

Alessandro Lombardi, l'addio struggente del collega: "Da lassù continuerai a venire in servizio con me"

La Questura di Frosinone ha voluto poi condividere su Facebook un commosso ricordo affidato all’amico e collega di Alessandro Lombardi, che si firma Gianluca.