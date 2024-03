L'allarme dei boyscout per un "sospetto ordigno": intervengono gli artificieri, ma è un "giocattolo"

Attimi di paura nel pomeriggio di domenica a Triuggio, provincia di Monza. Alcuni boyscout hanno avvistato un oggetto anomalo nel terreno nella zona boschiva di Canonica e, credendo potesse trattarsi di un ordigno esplosivo, hanno lanciato immediatamente la segnalazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Monza e insieme al Nucleo artificieri antisabotaggio per la messa in sicurezza della zona e l'eventuale disinnesco della presunta bomba. Come riporta MonzaToday, l'oggetto, dalla forma sferica e color verde militare, aveva tutte le sembianze di un residuo bellico. Dopo aver effettuato il sopralluogo e le verifiche del caso, gli artificieri hanno scoperto che si trattava in realtà di una granata da softair. Il "giocattolo", nascosto tra la vegetazione, è stato quindi distrutto.