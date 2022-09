Esplosione nella fabbrica di fuochi d'artificio: morto uno dei proprietari

Una violenta esplosione si è verificata intorno alle ore 7.30 di questa mattina, martedì 13 settembre, presso lo stabilimento Vaccalluzzo di Belpasso, nel Catanese, specializzato nella produzione di fuochi d'artificio. Nella tragedia ha perso la vita uno dei proprietari della storica azienda etnea, Antonino Vaccalluzzo, di 62anni. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dello stabilimento, insieme ai carabinieri. È intervenuto anche l'elisoccorso, ma non ci sarebbero altri feriti.

Non sono ancora chiare le cause dell'esplosione che ha ucciso sul colpo Vaccalluzzo. Alle indagini partecipano anche i militari del nucleo ispettorato del lavoro. Nello stabilimento è giunto anche il sindaco di Belpasso, Daniele Motta per esprimere il proprio cordoglio alla famiglia.

"L'amara notizia sta gettando un velo di sconforto in tutta la città" ha scritto il sindaco in un post pubblicato su Facebook per ricordare l'imprenditore scomparso. "A fronte delle grandissime soddisfazioni lavorative - si legge -, frutto di talento, professionalità e creatività generalmente riconosciuti, la famiglia Vaccalluzzo, diversi anni fa, era stata già funestata da un altro triste lutto, quello del giovane Gianluca, deceduto mentre era impegnato nello svolgimento del proprio lavoro".