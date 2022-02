Anziano in carrozzina elettrica sulla superstrada: automobilista lo "salva" così

Circola sui social un video nel quale si vede un anziano a bordo della sua carrozzina elettrica imboccare, per sbaglio, la Variante in direzione Grosseto, nel tratto di strada che dalla Leccia-Scopaia porta in direzione Livorno sud, a poche centinaia di metri dal parco Levante.

Colpa di una disattenzione, che avrebbe potuto avere conseguenze, non fosse stato per il conducente di un furgoncino della IdealComfort che si è subito fermato davanti con le quattro frecce impedendogli di proseguire. A bordo c'era Alessandro Mainardi, 53 anni, che non ci ha pensato due volte a soccorrere l'anziano ed evitare che gli potesse succedere qualcosa di grave.

"È stato un gesto istintivo - il suo racconto a Livornotoday -. Quando l'ho visto mi sono subito fermato per aiutarlo. Lui era convinto che avesse preso la strada per andare in Coteto e non si era accorto che invece stava finendo sulla Variante. Quando gliel'ho fatto notare ha pronunciato un'espressione colorita accompagnata da un sorriso". L'anziano ha ringraziato Alessandro per il prezioso aiuto: "Ho fatto una buona azione che credo e spero avrebbe fatto chiunque. Fortunatamente eravamo solo all'inizio dell'imbocco della Variante così ho potuto fermare le auto che venivano nel mio senso di marcia e permettere all'uomo di prendere finalmente la direzione giusta".

Quando il video è diventato virale sui social, Alessandro è stato contattato dall'azienda per la quale lavora: "Sono venuti a conoscenza di quanto ho fatto e si sono complimentati con me. Mi ha fatto molto piacere ma ripeto che il mio è stato un gesto naturale, spinto dalla preoccupazione per quanto sarebbe potuto accadere all'anziano". Piccoli grandi gesti quotidiani, sempre troppo poco raccontati. Giù il cappello.