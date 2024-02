L'auto ibrida si incendia all'improvviso: il conducente scende appena in tempo

Scende appena in tempo dall’auto che si incendia. È accaduto poco dopo la mezzanotte lungo la Via Emilia Pavese alle porte di Sarmato, davanti alla discoteca Pierrot. Il conducente, un pakistano, notando qualcosa di anomalo, ha accostato ed è uscito per verificare cosa stesse succedendo alla sua nuovissima Bmw 350 ad alimentazione ibrida benzina/elettrica che aveva solo tre giorni di vita ma non ha fatto in tempo. Improvvisamente la vettura ha preso fuoco e ben presto è andata distrutta davanti al proprietario incredulo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castel San Giovanni mentre la viabilità lungo l’asse stradale è stata regolata a sensi unici alternati dai carabinieri di Sarmato. I resti del veicolo sono stati recuperati dal soccorso stradale della ditta Caniglia di Castello.