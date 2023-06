I ragazzi che girano per la città sul tetto dell'auto: "Volevamo festeggiare la Maturità"

In giro per le strade del centro ancorati al tettuccio di una Renault Clio. Così tre ragazzi hanno percorso le vie di Prato. Difficile non notarli e quando le forze dell'ordine li hanno fermati, hanno ammesso di averlo fatto solo per festeggiare la fine degli esami di Maturità.

"Non è una challenge sui social. Abbiamo finito gli esami e volevamo festeggiare", ha giurato il conducente. Precisazione che però non gli ha evitato la sanzione: multa per più violazioni del codice della strada e patente sospesa. La polizia municipale ha fatto la segnalazione alla motorizzazione che disporrà la revisione della patente, il ragazzo (ventenne) dovrà rifare l’iter per riprendere la licenza di guida. Anche per i due passeggeri sono previste sanzioni.

Rintracciare automobilista e passeggeri è stato facile. In molti, vedendo l'auto sfrecciare, hanno fatto foto e video. Le immagini sono arrivate anche al comando della polizia municipale. L'auto è stata rintracciata facilmente dalla targa e i genitori del ventenne che era alla guida sono stati convocati. Da lì a poco è stato ricostruito tutto: i tre ragazzi sono partiti da viale Montegrappa. Uno dei due passeggeri si è sdraiato sul tetto dell'uto e si è aggrappato ai finestrini lasciati aperti. A quel punto, il guidatore ha messo in moto e ha girovagato.

