Abbattuto l'autevolox più spietato d'Italia: multe da mezzo milione ogni anno

A passo Giau, valico alpino delle Dolomiti in provincia di Belluno, mieteva da anni raffiche di vittime un autovelox considerato tra i più famigerati d'Italia. Probabilmente anche il più fruttuoso, con il limite fissato a 50km/h che faceva incassare al Comune Colle Santa Lucia (vicino Cortina) circa mezzo milione di euro di multe ogni anno. Qualcuno, esasperato, deve aver pensato di rendere un servizio agli automobilisti abbattendolo, o meglio, segandolo di netto.

L'episodio è avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 gennaio utilizzando un flessibile, ovvero con la stessa tecnica associata al vandalo ormai noto con il soprannome di "Fleximan" che negli scorsi mesi ha già distrutto una decona di autovelox nella provincia di Rovigo.

La reazione del Comune

In risposta, il Comune di Colle Santa Lucia ha fatto sapere che non solo lo strumento verrà ripristinato, ma sarà anche affiancato da una videocamera di sorveglianza £nell’ottica di contrastare quanti utilizzano impropriamente la strada che porta al Passo Giau".

"Un atto che l’amministrazione comunale ritiene deplorevole ed irrispettoso verso tutta la comunità collese - si legge ancora in un post condiviso su Facebook - non abituata di certo a questo tipo di azioni". Infine, si annuncia, "il sindaco Frena provvederà a sporgere denuncia presso i carabinieri". Attualmente si indaga contro ignoti per danneggiamento di proprietà pubblica.