Bimba di 5 anni azzannata dal rottweiler mentre dorme, è grave

Una bambina di cinque anni è ricoverata in gravi condizioni in ospedale dopo essere stata azzannata da uno dei due rottweiler di famiglia. L'aggressione è avvenuta in una casa di campagna alla periferia di Cutrofiano (Lecce). La bimba stava dormendo nella sua cameretta, il cane è entrato e l'ha morsa alla testa e a una gamba. I genitori, sentite le urla, sono immediatamente intervenuti e hanno portato la piccola all'ospedale di Tricase. È stata sottoposta a un intervento chirurgico alla testa e poi trasferita al Fazzi di Lecce, dov'è attualmente ricoverata. Indagano i carabinieri.