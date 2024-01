Il bambino di un anno intrappolato nell'auto della mamma, con le portiere bloccate

Momenti di angoscia per una giovane mamma: nella prima mattinata di oggi, martedì 9 gennaio, il suo bambino di un anno è rimasto intrappolato all'interno dell'auto e lei, ormai già fuori dalla macchina, non poteva fare nulla per liberarlo. Tutto è accaduto in pochi minuti, verso le 8.30 in via Napoleone a Travagliato, comune in provincia di Brescia. Dopo aver sistemato il figlioletto nell'apposito seggiolino, la donna ha chiuso la portiera. Un'operazione di routine, ma qualcosa è andato storto: le chiavi sarebbero infatti rimaste all'interno dell'abitacolo.

La giovane donna se ne sarebbe accorta pochi secondi dopo, quando avrebbe tentato invano di salire a bordo e mettere in moto, ma il sistema centralizzato aveva già bloccato le serrature. Comprensibilmente in preda al panico, la donna ha chiesto aiuto al numero unico per le emergenze. Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco: dopo aver rassicurato la mamma, ed essere stati autorizzati, hanno infranto un finestrino riuscendo finalmente ad aprire l'auto.

Tutto è bene quel che finisce bene: la donna ha potuto riprendere in braccio il suo piccolo. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza: per fortuna, il bimbo stava bene e non aveva bisogno di cure mediche.