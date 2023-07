"Soldi da un paziente per le cure anti-cancro": arrestato noto primario di oncologia

"Soldi dai pazienti oncologici in cambio di cure anti-cancro più rapide". Nella giornata di ieri 12 luglio 2023 il primario dell'Istituto Giovanni Paolo II di Bari e oncologo dell'Irccs Vito Lorusso è stato arrestato mentre riceveva una somma di denaro da un paziente. Il medico sarebbe stato colto in flagrante mentre gli veniva elargita una mazzetta. Lo scopo sarebbe stato quello di agevolare i tempi delle liste d'attesa nell'erogazione di una prestazione sanitaria per curare il tumore. Su di lui pendono le accuse di peculato e concussione.

L'arresto è stato coordinato dalla sezione delle forze di polizia giudiziaria del Tribunale di Bari e dal pubblico ministero della Procura di Bari, Chiara Giordano. Nel corso dell’operazione il medico ha accusato un malore ed è stato portato in ospedale. Ora si attendono le valutazioni del Gip sulla convalida dell'arresto e l'eventuale custodia cautelare.

In merito alla questione, il direttore generale dell'ospedale Giovanni Paolo II Alessandro Delle Donne ha specificato che: "Avendo appreso della vicenda dalla stampa, aspettiamo eventuali notifiche dalle forze dell'ordine. Siamo sgomenti e indignati e, qualora i fatti fossero confermati, non faremo sconti a nessuno".

