Beatrice Ceraudo: la ragazza di 19 anni morta nel tragico schianto contro un albero

L'incidente stradale in via Kennedy a Valgreghentino, in provincia di Lecco. Alla guida c'era un coetaneo rimasto illeso e poi risultato positivo all'alcoltest

Per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare. Una ragazza di 19 anni, Beatrice Ceraudo, di Olginate, è morta e un ragazzo di 20 anni è rimasto seriamente ferito, la scorsa notte, in un incidente stradale avvenuto in via Kennedy a Valgreghentino, in provincia di Lecco.

Incidente stradale a Valgreghentino: muore ragazza di 19 anni

I due giovani viaggiavano a bordo di una Ford guidata da un loro coetaneo, neopatentato, rimasto illeso e poi risultato positivo all'alcoltest, quando la vettura poco dopo le undici di domenica sera è uscita di strada schiantandosi contro un albero e un cartello stradale nella zona del cimitero della frazione Villa San Carlo.

Beatrice Ceraudo, ex studentessa del Bertacchi, si trovava sul sedile posteriore ed è stata sbalzata fuori dall'auto dopo l'impatto. Ferito il passeggero, trasportato d'urgenza all'ospedale, sotto shock il conducente. La Polizia stradale di Lecco è al lavoro per chiarire nel dettaglio la dinamica del tragico incidente stradale.