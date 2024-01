Bimba cade dalla seggiovia: soccorritore la prende al volo

Attimi di paura in un impianto sciistico di Piancavallo, in provincia di Pordenone. Nella mattina di ieri, sabato 20 gennaio, una bambina di 8 anni è caduta da una seggiovia, da un'altezza di circa quattro metri. La piccola era salita sulla seggiovia Sauc insieme al maestro e ad altri due bambini, ma dopo la partenza ha iniziato a scivolare, fino a finire fuori dalla seduta.

Il maestro l'ha trattenuta per un braccio fin che ha potuto, poi ad un certo punto la piccola è caduta, facendo un volo di quattro metri. La seggiovia è stata immediatamente fermata dall'operatore e sul posto sono arrivati un operatore della Promotur e un altro maestro di sci. Quando il maestro che stava tenendo la bambina ha perso la presa, è caduta sulla pista ma l'urto è stato attutito dall'operatore delle piste che ha cercato di prenderla al volo, limitando così i danni. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno portato all'ospedale la bambina in codice giallo: la piccola è in buone condizioni. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che dovranno capire perché la bambina sia scivolata.