Bimbo di un anno muore schiacciato da pannelli di cartongesso

Un bambino di un anno è morto dopo essere rimasto schiacciato dalla caduta di alcuni pannelli in cartongesso che erano appoggiati ad una parete in attesa che venissero svolti alcuni lavori edili. L'incidente mortale, avvenuto nella tarda serata di sabato 2 settembre a Montemurlo in provincia di Prato, è avvenuto sotto gli occhi della madre del bimbo che ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Il piccolo portato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze aveva però riportato una grave emorragia celebrare che non gli ha lasciato scampo. I vigili del fuoco e i carabinieri su incarico della Procura della Repubblica hanno iniziato a fare accertamenti sulla presenza di pannelli di cartongesso presenti nell'abitazione mentre sul bambino sarà effettuata l'autopsia.