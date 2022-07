Bimbo di 6 anni muore dopo un malore in piscina

Non ce l'ha fatta il bambino di 6 anni che ha avuto un malore domenica pomeriggio, 17 luglio, presso un parco divertimenti di San Giuliano Terme, comune in provincia di Pisa. Il piccolo era ricoverato in coma all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Le sue condizioni erano apparse gravi fin dall'inizio, quando è stato soccorso a bordo piscina privo di sensi, nel pomeriggio di domenica. Le manovre di rianimazione dei sanitari del 118 lo hanno aiutato ad arrivare con l'ambulanza all'ospedale Cisanello, da cui poi è partito nella nottata l'elisoccorso verso la struttura fiorentina. Nella serata di oggi è avvenuto il decesso.