Il nonno sta per soffocare: bimbo lo salva con la manovra di Heimlich imparata a scuola

A Castelmassa, in provincia di Rovigo, un bimbo ha salvato il nonno colpito da una grave crisi respiratoria per un boccone andato storto. L'anziano è stato soccorso dal padre del piccolo che, secondo quanto riferito dal Gazzettino, avrebbe praticato la manovra di Heimlich seguendo le indicazioni apprese a scuola dal figlio. Il bimbo aveva infatti imparato la tecnica di primo soccorso durante le lezioni tenute dai volontari della Croce Rossa Italiana per alunni dagli 8 ai 13 anni.

Ricordando la spiegazione avrebbe dunque guidato il padre che è riuscito a praticare la procedura di emergenza con successo. L'uomo sarebbe intervenuto assestando prima cinque colpi sulla schiena dell'anziano, tra le scapole, e poi cinque compressioni addominali. L'anziano alla fine è riuscito a riprendersi e il bimbo ha ricevuto i complimenti dei soccorritori che nel frattempo erano arrivati sul posto.

Come fare la manovra di Heimlich

La manovra di Heimlich è una tecnica di primo soccorso per rimuovere un'ostruzione delle vie aeree. Costituisce un'efficace misura per risolvere in modo rapido molti casi di soffocamento.

Si esegue utilizzando mani e braccia per esercitare una serie di rapide e profonde pressioni sull'area addominale della vittima sotto lo sterno e sopra l'ombelico, dirigendo la spinta verso l'alto in modo da comprimere il diaframma. Ciò provoca la compressione dei polmoni, esercitando così una spinta pneumatica sull'oggetto che ostruisce la trachea, in modo da provocarne l'espulsione.