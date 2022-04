Sfonda la vetrina del bar con un'auto per 30 euro

Brutto risveglio per un proprietario di un bar tavola calda a Bologna. Questa mattina ha trovato la vetrina del suo locale, sito in un'area di servizio a 200 metri dallo svincolo della tangenziale, in frantumi. Giuseppe, il gestore del Bar Rossoblu di via Marco Polo, ha raccontato la dinamica dell'effrazione ripresa dalle telecamere, dichiarando che ad infrangere la vetrata è stata un'utilitaria di colore bianco guidata in retromarcia da un soggetto tutt'ora ignoto. Tutto questo per un magro bottino di 30 euro. "Erano già stati qui con la passata gestione", ha aggiunto Giuseppe ma erano passati da una finestra sulla quale c'è scritto "Non ci sono soldi in cassa". Ora il gestore del bar oltre a dover sostituire la vetrina dovrà sobbarcarsi anche delle spese per l'installazione di alcuni paletti per evitare che un fatto del genere possa nuovamente accadere.