Trovato un cadavere nel fiume Po

Recuperato dai vigili del fuoco il corpo senza vita di un uomo nel fiume Po, ai confini tra Veneto ed Emilia Romagna. Il cadavere è stato notato dagli occupanti dell'elicottero Drago 149 del reparto volo di Venezia, che hanno indicato il corpo ai sommozzatori della squadra di Vicenza per il recupero. Potrebbe trattarsi di Blai Darius Mihai, il giovane 27enne di origini romene, residente a Mordano in provincia di Bologna, scomparso a Canaro sabato notte. Secondo il racconto degli amici, il ragazzo sarebbe stato inghiottito dalla corrente mentre era nel pieno di una battuta di pesca in notturna. Il 27enne è improvvisamente sparito dalla loro vista, senza più riemergere.