Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato sotto la tangenziale

Una drammatica scoperta è stata fatta da un uomo senza fissa dimora nel pomeriggio di ieri, primo gennaio: un cadavere in avanzato stato di decomposizione giaceva sotto la tangenziale est di Roma, nei pressi dell'uscita di viale di Tor di Quinto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ponte Milvio, ai quali l'uomo, di nazionalità romena, ha raccontato che nel giaciglio di fortuna dove è stato ritrovato il corpo trovava solitamente rifugio un connazionale che - secondo quanto riferito - non incontrava da un po' e che ultimamente mostrava problemi di salute.

Sul luogo del ritrovamento sono stati già effettuati alcuni rilievi dal nucleo investigativo di via In Selci, mentre la salma è attualmente a disposizione della procura di Roma, che coordina le indagini e ha disposto una serie di accertamenti per cercare di risalire all'identità del cadavere. Stando a quanto appreso finora, la salma non mostra segni evidenti di violenza e si trova al momento presso l'istituto di medicina legale del policlinico Gemelli, dove verranno effettuate analisi sui resti del dna raccolto.