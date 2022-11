Operaio chiamato per riparare una caldaia trova armi nascoste

Chiamato per la manutenzione nel locale caldaia di un condominio, trova un piccolo arsenale pistola e munizioni. È successo a Trento, dove un operaio ha chiamato i carabinieri raccontando della scoperta fatta.

Come racconta TrentoToday, i militari dell'Arma hanno avviato gli accertamenti. Le indagini hanno permesso di accertare che la pistola era stata rubata nel 2014 a Milano. Dopo i primi riscontri, i carabinieri hanno inviato l'arma ai Ris di Parma. Sono in corso le indagini per comprendere se sia stata utilizzata e come sia finita nascosta in un condominio della zona nord di Trento.