Turisti lasciano un fornello del gas acceso, la casa esplode

Una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni (in provincia di Brindisi) è intervenuta poco dopo le 21.30 di domenica in contrada Donnagnora, sulla provinciale che collega Ostuni a Carovigno, per un'esplosione a seguito di una fuga di gas. Da quanto si apprende sono quattro le persone ferite: si tratterebbe di turisti stranieri, di cui due in maniera lieve medicati sul posto dai sanitari del 118.

È stato invece necessario il trasferimento all'ospedale Perrino di Brindisi per le altre due persone ferite che hanno riportato ustioni agli arti inferiori, ma non preoccupanti. Lo scoppio ha distrutto parte della casa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato impegnati nei rilievi, e anche il funzionario di guardia del comando provinciale dei vigili del fuoco per la verifica tecnica dello stabile e la messa in sicurezza degli impianti.

Da quanto ricostruito fino a questo momento, l'esplosione sarebbe rinconducibile a un fornello rimasto aperto che ha provocato fuoriuscita di gas e saturazione della stanza. Al momento dell'esplosione due degli inquilini si trovavano all'interno e altri due all'esterno.