Cinghiale sulla strada provoca un tamponamento: muore una donna

Prima lo scontro tra un furgone e un cinghiale, che stava attraversando la strada. Poi l'arrivo di un'altra vettura, guidata da una 48enne che non è riuscita a evitare il furgone, tamponandolo. Un impatto fatale per la donna, che è morta sul colpo. È successo in provincia di Taranto, sulla strada statale 580 tra Ginosa e Marina di Ginosa.

L'incidente ha sollevato le polemiche delle organizzazioni di agricoltori, che da tempo lamentano l'aumento di danni alle loro coltivazioni e di sinistri causati dai cinghiali. "Quello che purtroppo temevamo e abbiamo sempre denunciato è accaduto ieri sera: adesso ognuno deve prendersi le proprie responsabilità, combattiamo questa emergenza con strumenti adeguati perché sono in ballo vite umane", dice la Cia - Agricoltori italiani in una nota.

Poche ore prima dell'incidente nei pressi di Ginosa, aggiunge la Cia, a qualche chilometro di distanza, sulla strada provinciale 13 tra Castellaneta e Castellaneta Marina, l'attraversamento di un altro cinghiale "ha mandato fuori strada un veicolo, fortunatamente senza gravi conseguenze per autista e passeggeri. Nei mesi scorsi abbiamo commentato altri sinistri simili e solo la fortuna ha voluto che gli stessi non assumessero i contorni della tragedia", conclude l'organizzazione.