Troppe proposte indecenti: centro olistico chiude agli uomini

Il centro olistico "La Città del Sole", di Cornate d'Adda, comune di 10mila abitanti in provincia di Monza, ha deciso di vietare l'ingresso agli uomini. La notizia ha fatto immediatamente il giro del web ed è stata motivata dalla proprietaria con una ragione molto semplice: era ormai subissata dalle richieste di clienti di sesso maschile che avevano scambiato il suo centro di massaggi per un luogo di incontri hard. In particolare, tra le domande che la proprietaria si è trovata a dover fronteggiare quotidianamente, molte vertevano sulla possibilità di ricevere "massaggi intimi" o "extra". Da qui la decisione annunciata anche con un post Facebook.

Le richieste da parte di potenziali clienti uomini circa l'eventuale possibilità di potere sottoporsi all'interno del suo centro a massaggi alle parti intime o ad altre prestazioni simili sarebbero andate sempre più crescendo negli ultimi tempi. Un fatto piuttosto svilente per Alessandra e per il marito (i due proprietari) che invece conoscono bene il mondo della medicina olistica e che si sono dati anima e corpo per realizzare il sogno di un centro benessere tutto loro, E a raccontare il disappunto è la stessa titolare al Corriere della Sera: "Come donna, ancora prima che come professionista, mi sento sminuita, è una situazione svilente, mi reputo una che fa il suo lavoro in modo serio, ma è come se una donna che pratica un massaggio debba essere per forza intesa solo in un certo modo. Penso che questo possa far riflettere".