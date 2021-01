Contromano in autostrada per 10 chilometri: "Scusate, mi sono confuso"

Contromano in autostrada per 10 lunghissimi chilometri. Nessuno si è fatto male, ed è un mezzo miracolo. Un cittadino di nazionalità cinese, regolare sul territorio nazionale, è stato bloccato dai carabinieri all'altezza di Capaci mentre viaggiava a bordo di un'auto di grossa cilindrata lungo l'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, in direzione del capoluogo siciliano.

Veicolo sequestrato e patente ritirata

Raggiunta la vettura, dopo un breve inseguimento, i militari hanno imposto l'alt. L'automobilista si è giustificato dicendo che si era confuso e non si era accorto di procedere nel senso opposto di marcia. I carabinieri hanno ricostruito che la vettura aveva percorso più o meno 10 chilometri prima di essere intercettata.

Nessuna denuncia per l'uomo, ma le conseguenze sono ugualmente molto pesanti. Il veicolo è stato sequestrato e al conducente, che è risultato negativo ai test relativi al consumo di droga e alcool, è stata ritirata la patente di guida, inviata alla Prefettura per la successiva revoca.

Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 665. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.308. Sanzioni a parte, la revoca costituisce sanzione accessoria da aggiungersi ad eventuali multe e decurtazioni di punti, in caso di guida contromano su autostrade o strade extraurbane.