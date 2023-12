"Facciamo finta che non è successo nulla" e dà 100 euro ai poliziotti per evitare la multa

Un uomo ha provato a corrompere degli agenti di polizia per evitare di prendere la multa. Durante un controllo, una pattuglia della polizia stradale di Avellino ha fermato un autotrasportatore dopo aver notato un evidente sovraccarico rispetto alla portata indicata sul libretto di circolazione, creando seri rischi per la circolazione stradale. Controllando i documenti di trasporto, con l'allegata ricevuta di peso, gli agenti hanno riscontrato un carico complessivo di 50.180 kg, rispetto a una portata prevista del veicolo di 32.000 kg.

In più, la polizia ha accertato diverse violazioni al codice della strada. L'uomo si è subito mostrato nervoso e quando gli agenti hanno iniziato a scrivere il verbale della multa ha strappato dalle loro mani il suo libretto di circolazione per poi restituirlo con dentro due banconote da 50 euro, esclamando in dialetto frasi del tipo "Facciamo finta che non è successo niente". "Non mi fate il verbale, questi soldi sono per voi". Dopo il secco da parte degli agenti l'uomo veniva portato in commissariato per istigazione alla corruzione.

Continua a leggere su Today.it...