L'ambulatorio che chiude perché i pazienti sono "maleducati e aggressivi"

"Altro che malasanità, qui il problema è la maleducazione e la mancanza di rispetto nei confronti di chi lavora. Ci dovremmo solo vergognare, se siamo in questa situazione e abbiamo tutti questi disagi la colpa è solo nostra, e in particolare di chi si è comportato in questo modo", commenta un utente sulla pagina Facebook Cortighiana News.

Cos'è successo? Siamo in una frazione di Carbonia, Sardegna sudoccidentale. "L'ambulatorio resterà chiuso sino al 7 aprile - si legge su un cartello all'ingresso dello studio medico - per le dimissioni del medico sostituto causate dai ripetuti comportamenti maleducati e aggressivi perpetuati sulla stessa dal primo giorno di inizio del suo lavoro". Qualche settimana fa la dottoressa si era messa in malattia: è arrivata la sostituta, poi la situazione è precipitata. Atteggiamenti aggressivi, maleducazione, anche questa professionista se l'è data a gambe. Risultato: studio medico chiuso.

"Io da cittadino e paziente chiedo scusa alla dottoressa A. e alla sua sostituta per quello che hanno subito. Mi auguro che possa rientrare in servizio con la massima serenità, e che ci sia la totale collaborazione e pazienza", scrive un cittadino. Finirà che "resteremo con un unico medico di base, finché non andrà in pensione anche lui. Di sicuro non ci sarà la fila per venire ad esercitare a Cortoghiana", nota un altro. Il prezzo della maleducazione. Non è chiaro cosa accadrà dal 7 aprile in avanti.