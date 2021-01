Costantino Biscotto: l'uomo ucciso a coltellate dalla moglie (che poi tenta il suicidio)

Tragedia familiare a Polesella in provincia di Rovigo. La donna aveva collegato il tubo di scappamento dell'auto in garage tentando di farla finita: salvata dai vicini

Tragedia in Polesine. Una donna ha tentato il suicidio dopo avere ucciso il marito. I contorni della vicenda e la dinamica del grave fatto di sangue vanno ancora chiariti. La tragedia familiare è avvenuta a Polesella in provincia di Rovigo. La donna aveva collegato il tubo di scappamento dell'auto in garage. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che poi hanno rinvenuto il corpo senza vita del marito nell'abitazione. Secondo quanto emerso finora la donna ha tentato di uccidersi dopo avere colpito con numerose coltellate il compagno, nel corso di una violenta lite.

Costantino Biscotto ucciso a Polesella (Rovigo): la moglie tenta il suicidio

La vittima è Costantino Biscotto, 55 anni originario di Varese, rappresentante. A colpirlo con più fendenti sarebbe stata la moglie Rosangela Dal Santo, 57 anni, nata a Rovigo, ma da tempo residente a Polesella. Il dramma in un'abitazione di via Mayer. Secondo Polesine24 Biscotto è stato ucciso a coltellate nell'abitazione al secondo piano, invece la donna è stata salvata verso le 20.30 dal tentativo di suicidio che aveva messo in auto nel box auto al piano inferiore: aveva collegato il tubo di scappamento all'abitacolo con una gomma per l'acqua, poi aveva chiuso tutte le fessure con degli stracci. Alcuni vicini di casa che hanno notato l'auto in folle con il motore acceso hanno forzato la porta del garage e soccorso la donna, che è stata poi ricoverata in ospedale in condizioni non preoccupanti.

I carabinieri della locale stazione di Polesella sono intervenuti in pochi minuti: Biscotto è stato trovato morto in casa. Non c'è stato nulla da fare. secondo le prime informazioni nella tarda mattinata di martedì 26 gennaio c'è stata una violenta lite tra i due. Cosa sia accaduto è materia di indagini, scrive la Voce di Rovigo. Alcuni traumi e ferite riscontrati sul corpo della donna ora ricoverata, e non riconducibili al tentativo di suicidio, fanno pensare ad una colluttazione. Non è chiaro al momento l'orario della morte di Biscotto.