Albero crolla sullo stand allestito per Natale: sette feriti

Tragedia sfiorata oggi 10 novembre a Montecatini Terme (Pistoia). Un grosso pino è crollato e ha travolto la "Baita di Babbo Natale", uno spazio che era stato allestito in vista delle prossime festività. Sette persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave.

Il crollo è avvenuto intorno alle 10 proprio mentre il personale delle Terme di Montecatini e gli agenti della polizia stavano svolgendo accertamenti a causa di un atto vandalico avvenuto nella notte nello stabilimento termale "La Salute" (all'interno del quale c'è lo spazio espositivo, ndr).

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Quattro dei feriti sono stati ricoverati in codice rosso, gli altri in codice giallo: secondo le prime informazioni nessuno sarebbe in pericolo di vita. Tra i feriti figurano l'amministratore unico della società Terme (che è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso a Firenze) e due agenti di polizia.

Tra le ipotesi sul crollo del pino le avverse condizioni meteo di questi giorni sono ritenute la causa più probabile.

Continua a leggere su Today.it...