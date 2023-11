Cede l'asfalto a due passi dai palazzi: le foto della voragine

Ancora maltempo al Nord e ancora danni. A Trasta, frazione di Genova, l'asfalto si è letteralmente aperto e la strada è rimasta divisa a metà. Quaranta famiglie sono isolate. Impossibili da raggiungere anche tre comunità terapeutiche del Ceis di Trasta, una per pazienti psichiatrici e dipendenze connesse, un'altra per pazienti affetti da Hiv e una per problemi di dipendenze.

La Protezione civile regionale sta monitorando la situazione ed è stato allestito un presidio sanitario con ambulanze. Si è provveduto anche ad aprire un piccolo varco pedonale su un terreno privato che consente un minimo di mobilità.

Nella giornata di giovedì 9 novembre è invee franato un muraglione che delimitava una strada privata in via Cabrini, a Castelletto. Due auto e una moto parcheggiate sono state "inghiottite" ed è stato necessario evacuare una dozzina di appartamenti.