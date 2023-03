Daniele Mazzaroppi: il panettiere morto a 30 anni in un incidente

Daniele Mazzaroppi, giovane panettiere di 30 anni, è morto nel pomeriggio di giovedì 16 marzo in un incidente sulla Cristoforo Colombo, a Roma. Per cause ancora da accertare, la sua moto si è scontrata con un'auto guidata da un uomo di 71 anni. È la 35esima vittima in 75 giorni per gli incidenti stradali avvenuti sulle strade della capitale e della provincia. Ieri pomeriggio lo scontro fatale, ancora una volta, su via Cristoforo Colombo, una delle strade più a rischio d'Italia, nel quadrante dove fu investito e ucciso un altro giovane, Francesco Valdiserri.

L'incidente mortale, questa volta, è avvenuto intorno alle 15:30 del 16 marzo all'Eur, all'altezza dell'intersezione fra la Colombo, via delle Tre Fontane e viale dell'Agricoltura. Mazzaroppi, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale in questa prima fase di indagine, era in sella a una moto Triumph Triple. Una delle sue passioni insieme alla cucina.

Il giovane "chef panificatore" è stato sbalzato sull'asfalto dopo essere stato urtato dal conducente 71enne di una Renault Laguna che si stava immettendo sulla corsia centrale. Per Mazzaroppi, nonostante l'intervento di un'ambulanza, non c'è stato niente da fare. I vigili hanno accompagnato l'investitore, sotto choc, all'ospedale Sant'Eugenio per farlo sottoporre all'alcoltest e al drugtest. Sarà indagato per omicidio stradale, come da prassi.

Daniele Mazzaroppi era molto conosciuto nell'ambiente. Aveva aperto nel 2022 il "Triticum micropanificio agricolo", in via Giuseppe Peano, con un socio. Un progetto ambizioso, un piccolo laboratorio di produzione di pane e dolci che utilizza esclusivamente lievito madre e farine speciali. Il Triticum micropanificio agricolo ha comunicato che resterà chiuso in segno di lutto per qualche giorno.